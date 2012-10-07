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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 07 октября 2012
Милан
07.10.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Интер
3'
В. Самуэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
М. Йепес
88'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
85'
83'
Желтая карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
Д. Паццини
83'
71'
Замена
Р. Паласио
️️️️
Д. Милито
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Эль-Шаарави
71'
Замена
Робиньо
️️️️
М. Де Шильо
57'
53'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Кассано
Замена
И. Абате
️️️️
Д. Бонера
50'
48'
Вторая желтая
Ю. Нагатомо
46'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Н. Де Йонг
37'
Желтая карточка
Ф. Мексес
34'
24'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
11'
Желтая карточка
Жуан
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Самуэль
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-1-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
33
Йепес
23
Бонера
18
Монтоливо
34
Де Йонг
18
Эмануэльсон
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
9
Кркич
4-3-1-2
1
Ханданович
13
Раноккия
15
Жуан
6
Самуэль
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Гаргано
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
22
Милито
99
Кассано
23
Бонера
20
Абате
20
Абате
23
Бонера
22
Де Шильо
70
Робиньо
70
Робиньо
22
Де Шильо
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
11
Паццини
92
Эль-Шаарави
99
Кассано
2
Перейра
2
Перейра
99
Кассано
11
Коутиньо
13
Гуарин
13
Гуарин
11
Коутиньо
22
Милито
8
Паласио
8
Паласио
22
Милито
Остались в запасе
Милан
Интер
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Милан - Интер
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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