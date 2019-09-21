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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 21 сентября 2019
Милан
21.09.2019, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Завершен
Интер
49'
М. Брозович
78'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
А. Ребич
88'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
83'
82'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
82'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Н. Барелла
78'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Барелла
76'
Замена
М. Политано
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Р. Родригес
72'
71'
Замена
М. Весино
️️️️
С. Сенси
Замена
Л. Пакета
️️️️
Х. Чалханоглу
64'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
С. Сенси
Желтая карточка
А. Конти
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
13
Конти
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
6
Билья
19
Кессье
27
Леау
10
Сусо
9
Пентек
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
2
Годин
77
Брозович
23
Барелла
8
Сенси
27
Асамоа
10
Мартинес
9
Лукаку
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
20
Чалханоглу
11
Пакета
11
Пакета
20
Чалханоглу
13
Родригес
19
Эрнандес
19
Эрнандес
13
Родригес
8
Сенси
15
Весино
15
Весино
8
Сенси
23
Барелла
87
Кандрева
87
Кандрева
23
Барелла
10
Мартинес
21
Политано
21
Политано
10
Мартинес
Остались в запасе
Милан
Интер
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Милан - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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