Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

José Hugo Sousa - статистика

Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
25
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
2 : 2
08.12.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
02.12.2024
Форталеза
74' - 90'
88'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Витория
1 : 2
09.11.2024
Коринтианс
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
2 : 1
26.10.2024
Флуминенсе
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Витория
1 : 0
19.10.2024
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
05.10.2024
Витория
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
3 : 1
30.09.2024
Витория
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Витория
1 : 0
21.09.2024
Жувентуде
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 2
14.09.2024
Витория
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
2 : 1
26.08.2024
Витория
55' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
20.08.2024
Крузейро
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Витория
1 : 0
03.08.2024
Куяба
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
0 : 2
28.07.2024
Витория
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Витория
1 : 2
25.07.2024
Фламенго
60' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
2 : 0
21.07.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
18.07.2024
Витория
58' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
0 : 1
12.07.2024
Ботафого
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
2 : 1
08.07.2024
Крисиума
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
3 : 2
05.07.2024
Витория
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
8' - 90'
60'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
4 : 2
21.06.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Витория
2 : 1
16.06.2024
Интернасьонал
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Жувентуде
1 : 1
12.06.2024
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Куяба
0 : 0
06.06.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.05.2024
Витория
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Витория
1 : 3
05.05.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
3 : 1
28.04.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
0 : 1
15.04.2024
Палмейрас
86' - 90'
Главные новости
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
3
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+