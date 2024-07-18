Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Витория
Форталеза - Витория: обзор матча 18 июля 2024
Форталеза
18.07.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Витория
25'
Б. Лопес
39'
Т. Почеттино
55'
Тинга
90'
J. Hugo Sousa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Витория
90'
ГОЛ! 3:1!
J. Hugo Sousa
Пас отдал
П. Калмон
Замена
П. Аугусто
️️️️
М. Россетто
84'
77'
Замена
П. Калмон
️️️️
Л. Эстевес
Замена
I. Machuca
️️️️
Т. Почеттино
76'
Замена
L. Sasha
️️️️
Г. Насименту
67'
Замена
Мариньо
️️️️
Я. Пикачу
67'
Желтая карточка
Тити
62'
60'
Желтая карточка
Д. Жуниор
58'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Алеррандро
ГОЛ! 3:0!
Тинга
Пас отдал
Э. Бритес
55'
Желтая карточка
Х. Мартин Лусеро
49'
46'
Замена
O.
️️️️
Эвералдо
46'
Замена
Д. Жуниор
️️️️
Ж. Мота
Желтая карточка
Э. Бритес
45'
+6
ГОЛ! 2:0!
Т. Почеттино
Пас отдал
Б. Лопес
39'
Желтая карточка
Г. Насименту
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Лопес
25'
21'
Желтая карточка
Луан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
33
Луан
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
10
Жена Мота
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Форталеза
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
88
Lucas Sasha
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
11
Osvaldo
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
4-3-2-2
6
Джонатан
2
Тинга
4
Тити
2
Бритес
5
Россетто
35
Насименту
22
Пикачу
8
Почеттино
77
Лопес
18
Лусеро
1
3-2-1-1-2
25
Увини
3
Леонардо
16
Эстевес
33
Луан
29
Оливейра
10
Мота
37
Эвералдо
39
Жандерсон
9
Алеррандро
35
Насименту
88
88
35
Насименту
5
Россетто
28
Аугусто
28
Аугусто
5
Россетто
8
Почеттино
11
11
8
Почеттино
22
Пикачу
7
Мариньо
7
Мариньо
22
Пикачу
16
Эстевес
14
Калмон
14
Калмон
16
Эстевес
37
Эвералдо
11
11
37
Эвералдо
10
Мота
10
Жуниор
10
Жуниор
10
Мота
9
Алеррандро
17
17
9
Алеррандро
Остались в запасе
Форталеза
Витория
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
22
Muriel
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
22
Muriel
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Форталеза - Витория
4
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
19
19
Офсайды
1
0
Количество передач
403
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.04
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Посещаемость:
24813
Новости команд
Все
Форталеза
Витория
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+