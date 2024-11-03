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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Витория
Атлетико Паранаэнсе - Витория: обзор матча 03 ноября 2024
Атлетико Паранаэнсе
03.11.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Витория
31'
Д. Оливейра
33'
Алеррандро
65'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Витория
Замена
Эмерсонн
️️️️
Д. Оливейра
86'
Замена
L. Godoy
️️️️
Т. Куэльо
86'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Эрик
73'
73'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
E.
Желтая карточка
Т. Куэльо
68'
66'
Желтая карточка
Ф. Машадо
65'
ГОЛ! 1:2!
Матеузиньо
Пас отдал
Л. Эстевес
62'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
61'
Замена
W. Lepo
️️️️
R. Cáceres
55'
Желтая карточка
L. Arcanjo
52'
Желтая карточка
В. Оливейра
46'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Эвералдо
33'
ГОЛ! 1:1!
Алеррандро
Пас отдал
R. Cáceres
ГОЛ! 1:0!
Д. Оливейра
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
8
João Cruz
ЦП
14
Эрик
ЦП
11
Никао
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
Витория
53
Andrei
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
4-2-2-2
1
27
Роша
44
Хелено
5
37
Эскивель
8
14
Эрик
28
Куэльо
11
Никао
92
Пабло
20
Оливейра
3-4-1-2
1
77
Нерис
43
3
Леонардо
27
29
Оливейра
28
Риллер
16
Эстевес
37
Эвералдо
2
Матеузиньо
9
Алеррандро
28
Куэльо
29
29
28
Куэльо
14
Эрик
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
14
Эрик
20
Оливейра
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
20
Оливейра
27
97
97
27
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
37
Эвералдо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
37
Эвералдо
43
17
17
43
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Витория
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
53
Andrei
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
88
Zé Vitor
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Бруно Запелли
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Остались в запасе
53
Andrei
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Витория
1
3
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
483
282
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.05
1.19
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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