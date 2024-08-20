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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Крузейро
Витория - Крузейро: обзор матча 20 августа 2024
Витория
20.08.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 2
Завершен
Крузейро
25'
O. (П)
29'
Алеррандро
78'
J. Dinenno
84'
J. Dinenno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Крузейро
90'
+6
Желтая карточка
Уолес
90'
+3
Желтая карточка
L. Villalba
84'
ГОЛ! 2:2!
J. Dinenno
Пас отдал
Ж. Марсело
83'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
К. Винисиус
️️️️
Луан
82'
79'
Замена
Уолес
️️️️
Л. Ромеро
Желтая карточка
L. Naldi
78'
78'
ГОЛ! 2:1!
J. Dinenno
Пас отдал
Л. Ромеро
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
O.
69'
Замена
L. Naldi
️️️️
Р. Риллер
69'
65'
Замена
J. Dinenno
️️️️
Рамиро
65'
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
50'
Замена
М. Витал
️️️️
А. Барреаль
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Ф. Машадо
46'
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
Л. Силва
Замена
E.
️️️️
Алеррандро
41'
Красная карточка
Нерис
38'
ГОЛ! 2:0!
Алеррандро
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
O.
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Луан
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
11
Osvaldo
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
17
Рамиро
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Витория
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
55
José Breno
ЦП
83
Fábio
ЦП
63
Lawan
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
15
Уолес
ОП
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
10
Матеус Перейра
АП
9
Juan Dinenno
ЦФ
4-3-1-2
1
16
Эстевес
77
Нерис
3
Леонардо
97
28
Риллер
33
Луан
36
Машадо
11
2
Матеузиньо
9
Алеррандро
3-2-2-2-1
1
Кассио
25
43
Марсело
23
Марлон
16
Силва
29
Ромеро
17
Рамиро
7
Энрике
22
Барреаль
11
Гомес
19
Жорже
9
Алеррандро
43
43
9
Алеррандро
33
Луан
34
Винисиус
34
Винисиус
33
Луан
28
Риллер
5
5
28
Риллер
36
Машадо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
36
Машадо
11
17
17
11
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
29
Ромеро
15
Уолес
15
Уолес
29
Ромеро
22
Барреаль
10
Витал
10
Витал
22
Барреаль
16
Силва
10
Перейра
10
Перейра
16
Силва
17
Рамиро
9
9
17
Рамиро
Остались в запасе
Витория
Крузейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
83
Fábio
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
63
Lawan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
83
Fábio
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
63
Lawan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
16
F. Peralta
ЦП
22
Vitinho
ЦП
5
Japa
ЦП
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Пауло Аутуори
Статистика матча Витория - Крузейро
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
25
Удары в створ
5
12
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
13
Количество передач
217
495
Сейвы
10
3
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.16
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Vinicius Melo de Lima, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
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Витория
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Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
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