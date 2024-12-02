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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Форталеза
Витория - Форталеза: обзор матча 02 декабря 2024
Витория
02.12.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
9'
Алеррандро
37'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Форталеза
89'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Желтая карточка
J. Hugo Sousa
88'
80'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Ф. Джонатан
80'
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
74'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
74'
71'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
Желтая карточка
Л. Эстевес
60'
58'
Желтая карточка
Мариньо
Желтая карточка
Г. Силва
50'
46'
Замена
Калебе
️️️️
Г. Насименту
ГОЛ! 2:0!
Алеррандро
37'
21'
Желтая карточка
Тити
Желтая карточка
В. Леонардо
12'
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
Пас отдал
Г. Силва
9'
Замена
Г. Силва
️️️️
Матеузиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
2
Матеузиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
33
Луан
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Форталеза
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3-4-3
1
3
Леонардо
43
77
Нерис
16
Эстевес
28
Риллер
29
Оливейра
27
39
Жандерсон
9
Алеррандро
2
Матеузиньо
4-2-3-2
2
Тинга
13
Кушчевич
4
Тити
6
Джонатан
35
Насименту
5
Россетто
77
Лопес
8
Почеттино
7
Мариньо
18
Лусеро
1
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
2
Матеузиньо
19
Силва
19
Силва
2
Матеузиньо
Силва
17
17
Силва
35
Насименту
30
Калебе
30
Калебе
35
Насименту
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
6
Джонатан
22
Пикачу
22
Пикачу
6
Джонатан
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
Остались в запасе
Витория
Форталеза
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
33
Луан
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
33
Луан
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Витория - Форталеза
4
3
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
221
552
Сейвы
2
6
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
7
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2.74
0.59
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
- : -
03.12.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
2 : 3
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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