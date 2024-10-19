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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Брагантино
Витория - Брагантино: обзор матча 19 октября 2024
Витория
19.10.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
78'
Эвералдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Брагантино
83'
Замена
A. Sousa
️️️️
Л. Эвангелиста
ГОЛ! 1:0!
Эвералдо
Пас отдал
К. Эдуардо
78'
65'
Замена
Рамирес
️️️️
Линкольн
Замена
В. Оливейра
️️️️
Р. Риллер
64'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Луан
64'
57'
Замена
R.
️️️️
Ж. Силва
Желтая карточка
Нерис
47'
46'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Х. Уртадо
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Г. Силва
46'
Замена
Эвералдо
️️️️
Ж. Мота
46'
41'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
В. Леонардо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
33
Луан
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
2
Матеузиньо
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
(К)
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Витория
71
Yuri Sena
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
31
Raul
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
38
Arthur Sousa
ЦФ
4-2-1-1-2
1
16
Эстевес
77
Нерис
3
Леонардо
27
33
Луан
28
Риллер
10
Мота
19
Силва
39
Жандерсон
2
Матеузиньо
4-1-1-3-1
30
Лукао
34
Уртадо
5
Энрике
3
Сантос
36
Кандидо
25
Силва
30
Эвангелиста
8
Иван Кавалейру
18
Линкольн
30
Москера
28
Витиньо
33
Луан
36
Машадо
36
Машадо
33
Луан
28
Риллер
29
Оливейра
29
Оливейра
28
Риллер
10
Мота
37
Эвералдо
37
Эвералдо
10
Мота
19
Силва
96
Эдуардо
96
Эдуардо
19
Силва
34
Уртадо
45
Мендес
45
Мендес
34
Уртадо
18
Линкольн
7
Рамирес
7
Рамирес
18
Линкольн
25
Силва
31
31
25
Силва
30
Эвангелиста
38
38
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Витория
Брагантино
71
Yuri Sena
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Витория - Брагантино
3
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
8
Офсайды
2
0
Количество передач
392
406
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.62
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Denis da Silva Ribeiro Serafim, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
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Витория
Брагантино
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Брагантино» на победу в матче 37-го тура
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