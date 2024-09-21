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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Жувентуде
Витория - Жувентуде: обзор матча 21 сентября 2024
Витория
21.09.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
45+2'
Г. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Жувентуде
78'
Замена
L. Mandaca
️️️️
Л. Барбоза
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
74'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Луан
71'
67'
Замена
L. Oyama
️️️️
Y. Souto
67'
Замена
Р. Каррильо
️️️️
Жилберто
67'
Замена
D.
️️️️
Э. Кариока
Замена
В. Оливейра
️️️️
Ф. Машадо
63'
Замена
Эвералдо
️️️️
К. Эдуардо
63'
58'
Желтая карточка
Л. Барбоза
Желтая карточка
Матеузиньо
50'
45'
+12
Желтая карточка
Жадсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Силва
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Габриэл
Желтая карточка
К. Эдуардо
39'
21'
Желтая карточка
З. Маркос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
70
Yan Souto
ЦЗ
3
Зе Маркос
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
95
Эдсон Кариока
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Витория
71
Yuri Sena
ВР
43
Edu
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Рони Каррильо
ЦФ
18
David
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
4-2-1-4
16
Эстевес
77
Нерис
3
Леонардо
27
36
Машадо
33
Луан
19
Силва
22
2
Матеузиньо
96
Эдуардо
39
Жандерсон
3-1-1-5
22
Габриэл
2
Лукас
3
Зе Маркос
70
16
Жадсон
21
Барбоза
28
9
Жилберто
95
Кариока
10
16
36
Машадо
29
Оливейра
29
Оливейра
36
Машадо
33
Луан
28
Риллер
28
Риллер
33
Луан
96
Эдуардо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
96
Эдуардо
19
Силва
17
17
19
Силва
70
5
5
70
21
Барбоза
44
44
21
Барбоза
9
Жилберто
9
Каррильо
9
Каррильо
9
Жилберто
95
Кариока
18
18
95
Кариока
Остались в запасе
Витория
Жувентуде
71
Yuri Sena
ВР
43
Edu
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
43
Edu
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
55
José Breno
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
63
Lawan
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
22
Joao Vitor Cardoso de Souza
ЦЗ
36
Cauã da Rocha
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
17
Thiaguinho
ЦП
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Витория - Жувентуде
2
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
15
Офсайды
3
0
Количество передач
264
469
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
0.9
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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