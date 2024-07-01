Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Атлетико Паранаэнсе
Витория - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 01 июля 2024
Витория
01.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
80'
Д. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
К. Винисиус
90'
+3
82'
Желтая карточка
Пабло
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Оливейра
Пас отдал
К. Роша
62'
Замена
Эмерсонн
️️️️
Кристиан
Желтая карточка
J. Hugo Sousa
60'
46'
Замена
M. Gamarra
️️️️
Т. Хелено
46'
Замена
Эрик
️️️️
Фернандиньо
12'
Желтая карточка
Б. Запелли
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
O.
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
11
Osvaldo
ЦП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
14
Эрик
ЦП
45
Lucas Belezi
ЦФ
19
Эмерсонн
ЦФ
1-2-1-3
16
Эстевес
33
Луан
34
Винисиус
11
3
Леонардо
9
Алеррандро
29
Оливейра
3-1-3-2
24
Линк
27
Роша
37
Эскивель
44
Хелено
6
Габриэль
5
Фернандиньо
18
Кристиан
10
Запелли
92
Пабло
20
Оливейра
11
17
17
11
44
Хелено
15
15
44
Хелено
5
Фернандиньо
14
Эрик
14
Эрик
5
Фернандиньо
18
Кристиан
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
18
Кристиан
Остались в запасе
Витория
Атлетико Паранаэнсе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
39
Жандерсон
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
39
Жандерсон
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
1
Габриэль Перейра
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Витория - Атлетико Паранаэнсе
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
507
349
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.97
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
Все
Витория
Атлетико Паранаэнсе
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
«Краснодар» сделал предложение по бразильскому вингеру
00:48
1
Лучший бомбардир чемпионата Бразилии ответил на предложение ЦСКА
Вчера, 20:46
5
Реакция Пономарева на желание ЦСКА купить форварда за 27 миллионов
Вчера, 19:07
2
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
Вчера, 08:42
6
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
26 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+