Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Витория
Гремио - Витория: обзор матча 21 июля 2024
Гремио
21.07.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Витория
63'
Й. Сотельдо
90+6'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Витория
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Рейналдо
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Рейналдо
90'
+2
Желтая карточка
Л. Эстевес
86'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
R. Cáceres
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Натан
77'
Замена
М. Аресо
️️️️
К. Павон
69'
Замена
Доди
️️️️
Эденилсон
69'
ГОЛ! 1:0!
Й. Сотельдо
63'
60'
Желтая карточка
В. Оливейра
Желтая карточка
Ф. Карбальо
45'
+1
Замена
P. Geromel
️️️️
В. Каннеман
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
(К)
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
14
Натан
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
39
Жандерсон
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Гремио
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Доди
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
4-4-1-1
1
Маркесин
6
Рейналдо
19
Эли
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
88
Эденилсон
30
Сотельдо
20
Вилласанти
14
Натан
7
Павон
4-1-2
3
Леонардо
40
Рейналдо
27
16
Эстевес
29
Оливейра
9
Алеррандро
39
Жандерсон
4
Каннеман
3
3
4
Каннеман
88
Эденилсон
17
Доди
17
Доди
88
Эденилсон
14
Натан
6
Виларди
6
Виларди
14
Натан
7
Павон
19
Аресо
19
Аресо
7
Павон
27
77
Кастильо
77
Кастильо
27
Остались в запасе
Гремио
Витория
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Гремио - Витория
1
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
20
Офсайды
0
2
Количество передач
454
308
Сейвы
0
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.16
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
Все
Гремио
Витория
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+