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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Флуминенсе
Витория - Флуминенсе: обзор матча 26 октября 2024
Витория
26.10.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Флуминенсе
45+1'
Нерис
90+2'
Алеррандро (П)
61'
L. Arcanjo (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Флуминенсе
Желтая карточка
Алеррандро
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Алеррандро
90'
+2
Желтая карточка
L. Naldi
87'
81'
Замена
Игнасио
️️️️
Т. Сантос
Замена
W. Lepo
️️️️
R. Cáceres
76'
Замена
L. Naldi
️️️️
В. Оливейра
76'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
76'
Желтая карточка
R. Cáceres
74'
74'
Замена
Марсело
️️️️
Гансо
74'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
63'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Эвералдо
63'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
L. Arcanjo
46'
Замена
Кено
️️️️
V.
ГОЛ! 1:0!
Нерис
Пас отдал
Л. Эстевес
45'
+1
Желтая карточка
Г. Силва
36'
26'
Желтая карточка
Т. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
(К)
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
2
Матеузиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Гансо
(К)
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
45
Лима
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Витория
71
Yuri Sena
ВР
53
Andrei
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
80
Давид Теранс
АП
11
Маркиньос
ПВ
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
4-2-2-2
1
16
Эстевес
77
Нерис
43
27
29
Оливейра
28
Риллер
37
Эвералдо
19
Силва
9
Алеррандро
2
Матеузиньо
3-1-2-2-2
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
16
Барбоза
21
Сантос
10
Гансо
8
Мартинелли
45
Лима
11
Ариас
6
9
Элиас
27
97
97
27
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
29
Оливейра
5
5
29
Оливейра
37
Эвералдо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
37
Эвералдо
19
Силва
17
17
19
Силва
10
Гансо
12
Марсело
12
Марсело
10
Гансо
21
Сантос
4
Игнасио
4
Игнасио
21
Сантос
6
20
Кено
20
Кено
6
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
Остались в запасе
Витория
Флуминенсе
71
Yuri Sena
ВР
53
Andrei
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
71
Yuri Sena
ВР
53
Andrei
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
55
Wallace Davi
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Витория - Флуминенсе
4
1
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
7
Офсайды
2
2
Количество передач
392
425
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.62
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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