Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Сан-Паулу
Витория - Сан-Паулу: обзор матча 05 мая 2024
Витория
05.05.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Сан-Паулу
50'
В. Оливейра
45'
Лусиано
53'
Лусиано
84'
Н. Феррарези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Сан-Паулу
86'
Замена
А. Силва
️️️️
Лусиано
84'
ГОЛ! 1:3!
Н. Феррарези
82'
Желтая карточка
М. Араухо
67'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
А. Франко
67'
Замена
Эрик
️️️️
И. Винисиус
Желтая карточка
Л. Эстевес
61'
53'
ГОЛ! 1:2!
Лусиано
Пас отдал
М. Араухо
ГОЛ! 1:1!
В. Оливейра
50'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
П. Калмон
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Лусиано
Пас отдал
И. Винисиус
37'
Желтая карточка
А. Франко
36'
Желтая карточка
Д. Галоппо
Желтая карточка
Б. Увини
25'
Красная карточка
В. Леонардо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
2
Zeca
(К)
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
2-1-4
14
Калмон
25
Увини
11
2
3
Леонардо
29
Оливейра
39
Жандерсон
4-1-2-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
5
Арболеда
19
Коста
15
Франко
11
Нестор
15
Араухо
25
Алиссон
9
Кальери
10
Лусиано
14
Калмон
16
Эстевес
16
Эстевес
14
Калмон
15
Франко
5
Феррарези
5
Феррарези
15
Франко
10
Лусиано
17
Силва
17
Силва
10
Лусиано
18
Винисиус
33
Эрик
33
Эрик
18
Винисиус
Остались в запасе
Витория
Сан-Паулу
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
20
Родригиньо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Феррейра
ЛВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Витория - Сан-Паулу
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
276
568
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.26
3.1
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
Все
Витория
Сан-Паулу
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+