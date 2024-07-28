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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Витория
Палмейрас - Витория: обзор матча 28 июля 2024
Палмейрас
28.07.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
0 : 2
Завершен
Витория
52'
O.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Витория
90'
+4
Желтая карточка
Эвералдо
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
90'
73'
Желтая карточка
E.
Замена
А. Морено
️️️️
Р. Риос
67'
63'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
O.
62'
Замена
E.
️️️️
Нерис
60'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Г. Менино
54'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
54'
52'
ГОЛ! 0:1!
O.
Пас отдал
В. Оливейра
51'
Желтая карточка
O.
Желтая карточка
Г. Менино
50'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Лазаро
46'
36'
Желтая карточка
Л. Эстевес
28'
Желтая карточка
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
33
Рони
(К)
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
18
Маурисио
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
11
Osvaldo
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
2-2-3-1
14
Ломба
38
Паулиста
5
Навес
25
Менино
5
Риос
17
Лазаро
18
Маурисио
33
Рони
41
Эстевао
3-2-1-1
77
Нерис
3
Леонардо
16
Эстевес
28
Риллер
29
Оливейра
11
39
Жандерсон
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
5
Риос
6
Морено
6
Морено
5
Риос
25
Менино
7
Андерсон
7
Андерсон
25
Менино
17
Лазаро
42
Лопес
42
Лопес
17
Лазаро
77
Нерис
43
43
77
Нерис
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
11
17
17
11
Остались в запасе
Палмейрас
Витория
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
37
Эвералдо
ЛВ
22
Muriel
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Палмейрас - Витория
2
6
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
13
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
609
264
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
13
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
0.84
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
Все
Палмейрас
Витория
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
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11:09
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