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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Коринтианс
Витория - Коринтианс: обзор матча 09 ноября 2024
Витория
09.11.2024, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Коринтианс
9'
Алеррандро
23'
Ю. Алберто
69'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Коринтианс
Желтая карточка
R. Cáceres
90'
+3
84'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ю. Алберто
78'
Замена
Т. Магно
️️️️
М. Депай
78'
Замена
А. Сантана
️️️️
Раниэле
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
78'
Желтая карточка
Эвералдо
77'
Замена
Эвералдо
️️️️
К. Эдуардо
73'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Ф. Машадо
72'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Депай
Пас отдал
Р. Гарро
62'
Замена
И. Коронадо
️️️️
А. Каррильо
Замена
П. Калмон
️️️️
W. Lepo
46'
46'
Замена
Б. Бидон
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
К. Эдуардо
34'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Гарро
Желтая карточка
Луан
18'
14'
Желтая карточка
Фагнер
12'
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Алеррандро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
2
Матеузиньо
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Рикардо Риллер
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Шарлес
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
4-2-1-3
1
27
43
3
Леонардо
97
36
Машадо
33
Луан
19
Силва
9
Алеррандро
96
Эдуардо
2
Матеузиньо
4-2-2-2
1
Соуза
13
Энрике
4
Торрес
23
Фагнер
21
Биду
14
Раниэле
70
Мартинес
19
Каррильо
8
Гарро
10
Депай
9
Алберто
97
14
Калмон
14
Калмон
97
36
Машадо
28
Риллер
28
Риллер
36
Машадо
96
Эдуардо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
96
Эдуардо
19
Силва
17
17
19
Силва
14
Раниэле
80
Сантана
80
Сантана
14
Раниэле
70
Мартинес
7
Бидон
7
Бидон
70
Мартинес
19
Каррильо
77
Коронадо
77
Коронадо
19
Каррильо
10
Депай
11
Магно
11
Магно
10
Депай
9
Алберто
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Алберто
Остались в запасе
Витория
Коринтианс
25
Бруно Увини
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
33
Матеус Донелли
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
5
Leo Naldi
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
41
Ренато Сантос
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
42
Luiz Fernando
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Витория - Коринтианс
4
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
14
4
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
297
460
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.68
1
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Витория
- : -
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2 : 5
24.11.2026
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2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
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Коринтианс
- : -
30.11.2026
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Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
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Коринтианс
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Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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