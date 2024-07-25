Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Фламенго
Витория - Фламенго: обзор матча 25 июля 2024
Витория
25.07.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
75'
Эвералдо
39'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Фламенго
Замена
Ж. Мота
️️️️
В. Оливейра
86'
Замена
П. Калмон
️️️️
Л. Эстевес
86'
83'
Замена
Айртон
️️️️
М. Винья
83'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
Аллан
79'
Желтая карточка
Л. Араухо
ГОЛ! 1:1!
Эвералдо
Пас отдал
J. Hugo Sousa
75'
Замена
Эвералдо
️️️️
O.
69'
69'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. де ла Крус
69'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Р. Риллер
60'
Желтая карточка
Л. Эстевес
58'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Жерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
11
Osvaldo
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
2-3-1-1
16
Эстевес
3
Леонардо
29
Оливейра
28
Риллер
34
Винисиус
11
9
Алеррандро
4-3-1-2
1
Росси
2
Варела
4
Перейра
15
Бруно
6
Винья
29
Аллан
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Эвертон
16
Эстевес
14
Калмон
14
Калмон
16
Эстевес
29
Оливейра
10
Мота
10
Мота
29
Оливейра
11
37
Эвералдо
37
Эвералдо
11
28
Риллер
17
17
28
Риллер
6
Винья
6
Айртон
6
Айртон
6
Винья
29
Аллан
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
29
Аллан
18
де ла Крус
7
Араухо
7
Араухо
18
де ла Крус
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
Остались в запасе
Витория
Фламенго
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Витория - Фламенго
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
9
15
Офсайды
0
2
Количество передач
379
501
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.04
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
Новости команд
Все
Витория
Фламенго
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Витории» и «Сантоса» на победу в матче 37-го тура
11:09
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Витория» – «Шапекоэнсе»: дуэль на «Баррадао», где аутсайдер ищет последний шанс, а хозяева – стабильность
7 октября
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+