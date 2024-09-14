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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Витория
Атлетико Гойяненсе - Витория: обзор матча 14 сентября 2024
Атлетико Гойяненсе
14.09.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Витория
13'
Алеррандро
78'
Матеузиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Витория
90'
+1
Желтая карточка
В. Оливейра
86'
Желтая карточка
Матеузиньо
86'
Замена
Р. Риллер
️️️️
Ф. Машадо
86'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Г. Силва
Замена
М. Лакава
️️️️
Х. Кэмпбелл
80'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Рхалдней
80'
78'
ГОЛ! 0:2!
Матеузиньо
73'
Замена
В. Оливейра
️️️️
Луан
Желтая карточка
Рхалдней
64'
64'
Замена
Эвералдо
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
54'
53'
Желтая карточка
L. Arcanjo
Замена
J.
️️️️
Шейлон
46'
16'
Желтая карточка
Г. Силва
13'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
Пас отдал
Г. Силва
12'
Желтая карточка
Л. Эстевес
Желтая карточка
Л. Фернандо
11'
11'
Желтая карточка
Алеррандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
19
Луис Фернандо
(К)
ЦП
7
Шейлон
АП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
33
Луан
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
2
Матеузиньо
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
19
Geovane
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Витория
43
Edu
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
11
Osvaldo
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Роналдо
3
14
Сампайо
5
5
Рхалдней
19
Фернандо
7
Шейлон
20
15
10
Кэмпбелл
9
4-2-1-3
1
27
3
Леонардо
77
Нерис
16
Эстевес
33
Луан
36
Машадо
19
Силва
96
Эдуардо
9
Алеррандро
2
Матеузиньо
5
Рхалдней
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
5
Рхалдней
7
Шейлон
18
18
7
Шейлон
10
Кэмпбелл
36
Лакава
36
Лакава
10
Кэмпбелл
33
Луан
29
Оливейра
29
Оливейра
33
Луан
36
Машадо
28
Риллер
28
Риллер
36
Машадо
96
Эдуардо
37
Эвералдо
37
Эвералдо
96
Эдуардо
19
Силва
17
17
19
Силва
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Витория
22
Педро Ранхел
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
19
Geovane
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
43
Edu
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
19
Geovane
ЦФ
14
Emiliano Rodriguez
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Витория
3
6
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
9
5
Нарушения
14
14
Количество передач
462
271
Сейвы
2
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.92
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Edina Alves Batista, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
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