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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Витория
Фламенго - Витория: обзор матча 08 декабря 2024
Фламенго
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Витория
59'
Г. Барбоза
80'
Айртон
16'
Алеррандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Витория
90'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Риллер
90'
Замена
Луан
️️️️
В. Оливейра
Замена
Г. Варела
️️️️
Уэсли
81'
Замена
К. Алькарас
️️️️
Г. Барбоза
81'
ГОЛ! 2:1!
Айртон
Пас отдал
Э. Пульгар
80'
65'
Замена
W. Lepo
️️️️
К. Эдуардо
65'
Замена
L. Naldi
️️️️
Ф. Машадо
Замена
Л. Араухо
️️️️
Г. Плата
62'
ГОЛ! 1:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Э. Пульгар
59'
56'
Желтая карточка
К. Эдуардо
Замена
Н. де ла Крус
️️️️
Эвертон
55'
Замена
Микаэл
️️️️
Б. Энрике
55'
53'
Желтая карточка
E.
16'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
Пас отдал
К. Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
7
Эвертон
ЦП
8
Жерсон
(К)
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
43
Edu
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
36
Филипе Машадо
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Аллан
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
19
Guilherme
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Витория
35
Alexandre Fintelman
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
53
Andrei
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Росси
6
Айртон
3
Ортис
4
Луис
43
Уэсли
5
Пульгар
7
Эвертон
8
Жерсон
27
Энрике
19
Плата
9
Барбоза
4-3-1-2
1
43
3
Леонардо
27
16
Эстевес
29
Оливейра
28
Риллер
36
Машадо
19
Силва
96
Эдуардо
9
Алеррандро
43
Уэсли
2
Варела
2
Варела
43
Уэсли
9
Барбоза
24
Алькарас
24
Алькарас
9
Барбоза
7
Эвертон
18
де ла Крус
18
де ла Крус
7
Эвертон
27
Энрике
30
Микаэл
30
Микаэл
27
Энрике
19
Плата
7
Араухо
7
Араухо
19
Плата
96
Эдуардо
97
97
96
Эдуардо
29
Оливейра
33
Луан
33
Луан
29
Оливейра
28
Риллер
34
Винисиус
34
Винисиус
28
Риллер
36
Машадо
5
5
36
Машадо
Остались в запасе
Фламенго
Витория
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
35
Alexandre Fintelman
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
53
Andrei
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
61
João Cunha
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
Остались в запасе
35
Alexandre Fintelman
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
53
Andrei
ЦЗ
62
Pablo Santos
ЦП
37
Эвералдо
ЛВ
39
Жандерсон
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Фламенго - Витория
2
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
8
Офсайды
0
2
Количество передач
621
290
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.96
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
- : -
03.12.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Витория
Бразилия. Серия А, 38 тур
Васко да Гама
- : -
03.12.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
2 : 3
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Casagrande, Brazil
Стадион:
Маракана
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