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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Витория
Жувентуде - Витория: обзор матча 12 июня 2024
Жувентуде
12.06.2024, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Витория
42'
В. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Витория
Желтая карточка
Жадсон
89'
Замена
R.
️️️️
Л. Барбоза
89'
Желтая карточка
Л. Барбоза
78'
Замена
L. Mandaca
️️️️
N.
78'
65'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Алеррандро
46'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
К. Винисиус
42'
Желтая карточка
В. Оливейра
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Оливейра
29'
Желтая карточка
К. Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
2
Ewerton
ЦФ
10
NenÃª
(К)
ЦФ
7
Marcelinho
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
4
Камутанга
ЦЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
11
Osvaldo
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
1-1-5
22
Габриэл
16
Жадсон
21
Барбоза
10
3
Боса
28
7
2
2-2-1-3
4
Камутанга
16
Эстевес
33
Луан
34
Винисиус
11
9
Алеррандро
29
Оливейра
3
Леонардо
21
Барбоза
11
11
21
Барбоза
10
44
44
10
34
Винисиус
17
17
34
Винисиус
9
Алеррандро
4
Адриано
4
Адриано
9
Алеррандро
Остались в запасе
Жувентуде
Витория
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
5
Luís Oyama
ЦП
37
Рилдо
АП
9
Жилберто
ЦФ
9
Werik Popó
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Жувентуде - Витория
2
2
Всего ударов по воротам
12
18
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
8
Офсайды
1
1
Количество передач
503
347
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.72
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Wagner do Nascimento Magalhaes, Brazil
Стадион:
Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Новости команд
Все
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2
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