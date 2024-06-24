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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Витория
Брагантино - Витория: обзор матча 24 июня 2024
Брагантино
24.06.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Витория
45+3'
Рамирес
66'
Хелиньо
17'
Ж. Мота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Витория
89'
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
Н. Мендес
80'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Э. Саша
77'
Замена
Н. Мендес
️️️️
Ж. Силва
77'
Замена
Густавиньо
️️️️
Витиньо
71'
71'
Замена
O.
️️️️
Рейналдо
Замена
I. Laquintana
️️️️
Хелиньо
71'
ГОЛ! 2:1!
Хелиньо
Пас отдал
Л. Эвангелиста
66'
46'
Замена
R. Cáceres
️️️️
В. Оливейра
ГОЛ! 1:1!
Рамирес
45'
+3
Желтая карточка
Хелиньо
44'
32'
Желтая карточка
Л. Эстевес
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мота
Пас отдал
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Витория
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
5
Энрике
36
Кандидо
25
Силва
7
Рамирес
30
Эвангелиста
28
Витиньо
11
Хелиньо
8
Саша
31
2-1-3
40
Рейналдо
16
Эстевес
10
Мота
4
Адриано
29
Оливейра
3
Леонардо
25
Силва
45
Мендес
45
Мендес
25
Силва
11
Хелиньо
77
77
11
Хелиньо
28
Витиньо
22
Густавиньо
22
Густавиньо
28
Витиньо
8
Саша
18
Борбас
18
Борбас
8
Саша
29
Оливейра
27
27
29
Оливейра
40
Рейналдо
11
11
40
Рейналдо
Остались в запасе
Брагантино
Витория
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Линкольн
АП
30
Генри Москера
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
14
Патрик Калмон
ЛЗ
33
Луан
ОП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Линкольн
АП
30
Генри Москера
ЛВ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
33
Луан
ОП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Брагантино - Витория
2
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
11
Офсайды
2
4
Количество передач
550
305
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.62
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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