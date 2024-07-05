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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Витория
Коринтианс - Витория: обзор матча 05 июля 2024
Коринтианс
05.07.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Витория
90+5'
Гиоване
37'
Алеррандро
86'
Алеррандро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Витория
ГОЛ! 1:2!
Гиоване
90'
+5
90'
Желтая карточка
В. Леонардо
86'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Алеррандро
Замена
Л. Мана
️️️️
Раниэле
83'
Замена
Гиоване
️️️️
Ю. Алберто
83'
Желтая карточка
Г. Энрике
73'
Замена
Райан
️️️️
Уэсли
71'
Замена
М. Араухо
️️️️
И. Коронадо
71'
61'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Ж. Мота
Замена
А. Ромеро
️️️️
П. Энрике
61'
Желтая карточка
Кака
59'
Желтая карточка
Ю. Алберто
45'
+7
37'
ГОЛ! 0:1!
Алеррандро
31'
Замена
R. Cáceres
️️️️
К. Винисиус
Желтая карточка
И. Коронадо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
(К)
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
33
Луан
ОП
10
Жена Мота
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Коринтианс
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Витория
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-1-3
33
Донелли
46
Фариас
25
Кака
13
Энрике
2
Матеузиньо
14
Раниэле
77
Коронадо
7
Энрике
20
Уэсли
9
Алберто
2-2-1-3
14
Калмон
16
Эстевес
34
Винисиус
33
Луан
10
Мота
9
Алеррандро
29
Оливейра
3
Леонардо
14
Раниэле
33
Мана
33
Мана
14
Раниэле
20
Уэсли
37
Райан
37
Райан
20
Уэсли
77
Коронадо
8
Араухо
8
Араухо
77
Коронадо
7
Энрике
11
Ромеро
11
Ромеро
7
Энрике
9
Алберто
23
Гиоване
23
Гиоване
9
Алберто
34
Винисиус
27
27
34
Винисиус
10
Мота
17
17
10
Мота
Остались в запасе
Коринтианс
Витория
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
4
Чока
ЦЗ
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Коринтианс - Витория
4
1
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
9
9
Нарушения
15
10
Офсайды
0
2
Количество передач
379
499
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.84
Матчи команд
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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