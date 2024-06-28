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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Витория
Флуминенсе - Витория: обзор матча 28 июня 2024
Флуминенсе
28.06.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Витория
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
86'
Замена
Д. Коста
️️️️
Кено
85'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Гансо
77'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Мартинелли
77'
71'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Луан
65'
Замена
R. Cáceres
️️️️
П. Калмон
Желтая карточка
Александер
63'
Желтая карточка
С. Хавьер
61'
Замена
Александер
️️️️
Габриэл
46'
34'
Желтая карточка
К. Винисиус
Желтая карточка
Габриэл
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
18
Габриэл
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
80
Давид Теранс
АП
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
33
Луан
ОП
34
Кайо Винисиус
ОП
11
Osvaldo
ЦП
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Александер
ОП
7
Ренато Аугусто
ПП
15
Matheus Reis
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Витория
40
Рейналдо
ЦЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Фабио
12
Марсело
3
Карлос
2
Хавьер
21
Сантос
18
Габриэл
8
Мартинелли
10
Гансо
80
Теранс
14
Кано
20
Кено
1-2-1-3
14
Калмон
33
Луан
34
Винисиус
11
9
Алеррандро
29
Оливейра
3
Леонардо
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
18
Габриэл
5
Александер
5
Александер
18
Габриэл
8
Мартинелли
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Мартинелли
20
Кено
11
Коста
11
Коста
20
Кено
10
Гансо
9
Кеннеди
9
Кеннеди
10
Гансо
14
Калмон
27
27
14
Калмон
33
Луан
17
17
33
Луан
Остались в запасе
Флуминенсе
Витория
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
15
Matheus Reis
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
36
Felipe
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
15
Matheus Reis
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
40
Рейналдо
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Флуминенсе - Витория
3
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
645
371
Сейвы
5
5
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.37
0.44
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Flavio Rodrigues De Souza, Brazil
Стадион:
Маракана
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19 ноября
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19 ноября
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25 ноября
1
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