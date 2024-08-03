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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Витория - Куяба
Витория - Куяба: обзор матча 03 августа 2024
Витория
03.08.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
71'
В. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория - Куяба
Желтая карточка
Матеузиньо
90'
+2
86'
Замена
E.
️️️️
Л. Минейро
Замена
E.
️️️️
R. Cáceres
82'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
O.
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
76'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
M.
76'
Замена
Д. Кафу
️️️️
A. LuÃs
73'
Желтая карточка
Д. Ласерда
ГОЛ! 1:0!
В. Леонардо
Пас отдал
Алеррандро
71'
66'
Желтая карточка
Рамон
62'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Денилсон
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
Р. Риллер
62'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Луан
62'
62'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
Желтая карточка
Луан
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
28
Рикардо Риллер
ОП
33
Луан
ОП
11
Osvaldo
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Витория
43
Edu
ЦЗ
44
Roque Júnior
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
83
Fábio
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-3-1-2
1
14
Калмон
77
Нерис
3
Леонардо
27
29
Оливейра
28
Риллер
33
Луан
11
39
Жандерсон
2
Матеузиньо
3-1-2-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
27
Денилсон
29
Клайсон
2
97
9
Питта
22
27
43
43
27
33
Луан
36
Машадо
36
Машадо
33
Луан
28
Риллер
17
17
28
Риллер
11
96
Эдуардо
96
Эдуардо
11
27
Денилсон
6
Аугусто
6
Аугусто
27
Денилсон
22
33
Фернандес
33
Фернандес
22
30
Минейро
11
11
30
Минейро
97
7
Кафу
7
Кафу
97
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
Остались в запасе
Витория
Куяба
44
Roque Júnior
ЦЗ
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
83
Fábio
ЦП
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
21
Railan
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
44
Roque Júnior
ЦЗ
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
62
Pablo Santos
ЦП
83
Fábio
ЦП
22
Muriel
ЦФ
63
Lawan
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
21
Railan
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
Главный тренер
Лео Конде
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Витория - Куяба
2
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
17
Офсайды
1
1
Количество передач
379
436
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.85
0.92
Матчи команд
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Estádio Manoel Barradas, Salvador
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