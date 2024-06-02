Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Christian Montes
Статистика
Christian Montes - статистика
Завершил карьеру
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Эльденсе
0 : 1
02.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
1 : 2
26.05.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Эльденсе
0 : 0
18.05.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
1 : 2
10.05.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Эльденсе
1 : 2
05.05.2024
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Алькоркон
0 : 0
28.04.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эльденсе
0 : 1
21.04.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
13.04.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльденсе
0 : 2
06.04.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Эйбар
5 : 1
30.03.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Расинг
2 : 1
24.03.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
0 : 0
15.03.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
2 : 1
09.03.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
2 : 0
02.03.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эльденсе
2 : 0
25.02.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Тенерифе
1 : 0
19.02.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эльденсе
0 : 0
10.02.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Овьедо
1 : 1
04.02.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльденсе
3 : 2
28.01.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Аморебьета
0 : 2
20.01.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Эльденсе
1 : 1
15.01.2024
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Альбасете
1 : 1
19.12.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Эльденсе
3 : 3
16.12.2023
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
1 : 1
10.12.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Эльденсе
0 : 3
02.12.2023
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Спортинг
2 : 0
27.11.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
0 : 1
19.11.2023
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
0 : 2
12.11.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
05.11.2023
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Эльденсе
2 : 0
28.10.2023
Аморебьета
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
22.10.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Эльденсе
1 : 1
15.10.2023
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Уэска
0 : 1
07.10.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Эльденсе
0 : 1
04.10.2023
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Эльденсе
1 : 3
01.10.2023
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
2 : 0
23.09.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эспаньол
3 : 3
17.09.2023
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльденсе
2 : 2
11.09.2023
Алькоркон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
2 : 0
03.09.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
2 : 1
28.08.2023
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Вильярреал Б
3 : 1
21.08.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Картахена
0 : 1
13.08.2023
Эльденсе
1' - 90'
Главные новости
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
1
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
3
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
4
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
РФС думает над двумя важнейшими изменениями в Кубке России
Вчера, 20:50
3
Роналду психанул и покинул сборную Португалии
Вчера, 20:32
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+