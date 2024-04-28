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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алькоркон - Эльденсе
Алькоркон - Эльденсе: обзор матча 28 апреля 2024
Алькоркон
28.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 37 тур
0 : 0
Завершен
Эльденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алькоркон - Эльденсе
84'
Замена
P. Capo
️️️️
С. Ортуньо
Замена
Д. Соуза
️️️️
Х. Гонсалес
82'
Желтая карточка
Х. Гонсалес
80'
Замена
J. Lara
️️️️
Ф. Вико
70'
65'
Желтая карточка
Д. Думич
63'
Желтая карточка
Д. Хоркера
46'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
М. Дауда
29'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
Желтая карточка
Я. Брайс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алькоркон
1
Хесус Руис
ВР
4
Хави Кастро
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
5
Чема
(К)
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
11
Хакобо Гонсалес
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
19
Christian Borrego
ЦФ
10
Juanma Bravo
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Алькоркон
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
15
Javier Lara
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
3-2-2-3
1
Руис
4
Кастро
4
5
Чема
8
88
Брайс
19
Вико
11
Гонсалес
10
19
17
Гарсия
2-1-2-2-3
13
4
Думич
31
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
15
Дауда
9
24
Чапела
6
Эрнандес
19
Вико
15
15
19
Вико
11
Гонсалес
89
Соуза
89
Соуза
11
Гонсалес
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
18
Ортуньо
18
18
18
Ортуньо
15
Дауда
11
Ортуньо
11
Ортуньо
15
Дауда
Остались в запасе
Алькоркон
Эльденсе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
33
Lucas Anacker
ВР
29
Eric Callis
ЦЗ
24
Икер Бильбао
ЦП
21
Juan Artola
ЦП
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
28
Jaime Garrido
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
21
K. Obieta
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фран Фернандес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Алькоркон - Эльденсе
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
16
Офсайды
0
1
Количество передач
400
299
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Santo Domingo, Alcorcon
Новости команд
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