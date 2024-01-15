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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Сарагоса
Эльденсе - Сарагоса: обзор матча 15 января 2024
Эльденсе
15.01.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
29'
М. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Сарагоса
Желтая карточка
D. Poloni
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
С. Энрих
83'
Замена
Х. Грау
️️️️
Т. Мойя
83'
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Меса
83'
Замена
С. Энрих
️️️️
В. Мольехо
Замена
P. Capo
️️️️
A. Bernal
82'
Замена
D. Poloni
️️️️
Т. Абад
82'
Замена
М. Дауда
️️️️
И. Чапела
75'
Замена
А. Ортис
️️️️
Д. Тимор
75'
74'
Желтая карточка
J. Amador
69'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Q. Lecoeuche
Желтая карточка
A. Bernal
68'
67'
Желтая карточка
М. Агуадо
55'
Замена
И. Асон
️️️️
С. Моуриньо
Желтая карточка
М. Матеу
47'
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Меса
Пас отдал
Ф. Гамес
25'
Желтая карточка
В. Мольехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Сарагоса
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
15
Jair Amador
(К)
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
11
Майкель Меса
АП
11
Виктор Мольехо
ПВ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Сарагоса
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
26
Alberto Vaquero
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Асевес
4
Думич
2
Абад
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
9
24
Чапела
21
21
4-2-2-2
13
Бадия
15
16
Франкес
15
Гамес
6
Моуриньо
20
Мойя
18
Агуадо
11
Мольехо
11
Меса
16
13
2
Абад
31
31
2
Абад
24
Тимор
16
Ортис
16
Ортис
24
Тимор
21
18
18
21
24
Чапела
15
Дауда
15
Дауда
24
Чапела
20
Мойя
16
Грау
16
Грау
20
Мойя
11
Меса
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Меса
13
21
Вальехо
21
Вальехо
13
6
Моуриньо
20
Асон
20
Асон
6
Моуриньо
11
Мольехо
9
Энрих
9
Энрих
11
Мольехо
Остались в запасе
Эльденсе
Сарагоса
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
38
Andrés Borge Martín
ЦЗ
26
Alberto Vaquero
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
23
Marcos Cuenca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эльденсе - Сарагоса
3
4
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
1
Количество передач
287
363
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
68
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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