Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эльденсе
Овьедо - Эльденсе: обзор матча 04 февраля 2024
Овьедо
04.02.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Эльденсе
71'
Борха (П)
23'
И. Чапела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Эльденсе
90'
+6
Желтая карточка
D. Poloni
85'
Замена
М. Дуэ
️️️️
М. Матеу
82'
Желтая карточка
М. Дауда
78'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
78'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
A. Bernal
Замена
Л. Ахиядо
️️️️
Д. Костас
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Борха
71'
70'
Красная карточка
Д. Думич
59'
Замена
М. Дауда
️️️️
Х. Ортуньо
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Суарес
46'
Замена
Д. Костас
️️️️
В. Росада
46'
33'
Желтая карточка
М. Матеу
Желтая карточка
С. Коломбатто
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Чапела
Пас отдал
A. Bernal
17'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
38
Masca
ЦФ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
9
Алемао
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Роман
15
Луэнго
12
Кальво
11
Коломбатто
6
Суарес
10
21
Дубасен
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
38
2-1-2-1-4
1
Асевес
2
Абад
4
Думич
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
21
21
11
Ортуньо
24
Чапела
17
Росада
4
Костас
4
Костас
17
Росада
Костас
17
Ахиядо
17
Ахиядо
Костас
6
Суарес
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
6
Суарес
21
Матеу
5
Дуэ
5
Дуэ
21
Матеу
11
Ортуньо
15
Дауда
15
Дауда
11
Ортуньо
21
6
Эрнандес
6
Эрнандес
21
24
Тимор
18
18
24
Тимор
Остались в запасе
Овьедо
Эльденсе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
16
Борха Санчес
ЛВ
9
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Овьедо - Эльденсе
1
1
4
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
16
5
Нарушения
5
15
Количество передач
567
260
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гузман Мансилья
Стадион:
Карлос Тартьере
Новости команд
Все
Овьедо
Эльденсе
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+