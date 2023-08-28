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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Эйбар
Эльденсе - Эйбар: обзор матча 28 августа 2023
Эльденсе
28.08.2023, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
29'
Х. Ортуньо
39'
Ф. Андоне
89'
А. Акетче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Эйбар
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Акетче
Пас отдал
А. Техеро
Замена
Д. Хоркера
️️️️
Д. Тимор
84'
83'
Желтая карточка
У. Венцедор
Замена
P. Capo
️️️️
И. Чапела
83'
77'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Х. Беррокаль
67'
Желтая карточка
Y. Rahmani
67'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
65'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
59'
Желтая карточка
F. Venancio
46'
Замена
Стоичков
️️️️
Х. Баутиста
46'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
М. Сориано
46'
Замена
J. Corpas
️️️️
А. Арбилья
ГОЛ! 2:0!
Ф. Андоне
39'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ортуньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Арнау Ортис
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
19
Стоичков
ЦФ
7
Кике
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
2-1-2-5
13
31
4
Думич
24
Тимор
21
Матеу
18
Ортуньо
11
Ортуньо
21
24
Чапела
7
Андоне
2
Абад
3-2-2-3
13
Зидан
21
25
Беррокаль
22
Гутьеррес
23
Техеро
23
Арбилья
6
Альварес
21
Сориано
9
Баутиста
47
Акетче
23
Перейра
24
Тимор
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Тимор
24
Чапела
18
18
24
Чапела
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
12
Венцедор
12
Венцедор
25
Беррокаль
9
Баутиста
19
Стоичков
19
Стоичков
9
Баутиста
21
Сориано
19
19
21
Сориано
23
Арбилья
17
17
23
Арбилья
Остались в запасе
Эльденсе
Эйбар
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Арнау Ортис
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
16
Арнау Ортис
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эльденсе - Эйбар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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