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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Эльденсе
Эйбар - Эльденсе: обзор матча 30 марта 2024
Эйбар
30.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 33 тур
5 : 1
Завершен
Эльденсе
8'
А. Акетче (П)
72'
С. Альварес
79'
К. де ла Фуэнте
85'
К. де ла Фуэнте
86'
М. Перейра
90'
И. Чапела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Эльденсе
90'
+5
Желтая карточка
К. Эрнандес
90'
ГОЛ! 5:1!
И. Чапела
ГОЛ! 5:0!
М. Перейра
Пас отдал
С. Леон
86'
ГОЛ! 4:0!
К. де ла Фуэнте
Пас отдал
Стоичков
85'
Замена
У. Венцедор
️️️️
П. Ноласкоайн
82'
ГОЛ! 3:0!
К. де ла Фуэнте
Пас отдал
М. Сориано
79'
79'
Замена
Á. Martínez
️️️️
Т. Абад
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Альварес
72'
Замена
С. Альварес
️️️️
J. Corpas
71'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Акетче
71'
56'
Замена
И. Чапела
️️️️
М. Матеу
56'
Замена
М. Дауда
️️️️
Х. Ортуньо
56'
Замена
️️️️
Ф. Андоне
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Акетче
8'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
18
P. Capo
(К)
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Зидан
22
Гутьеррес
23
Арбилья
21
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
19
Стоичков
9
Баутиста
17
3-2-1-4
1
Асевес
2
Абад
31
4
Думич
17
18
Ортуньо
21
Матеу
11
Ортуньо
7
Андоне
18
6
Эрнандес
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
17
6
Альварес
6
Альварес
17
5
Ноласкоайн
12
Венцедор
12
Венцедор
5
Ноласкоайн
47
Акетче
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
2
Абад
3
3
2
Абад
11
Ортуньо
15
Дауда
15
Дауда
11
Ортуньо
21
Матеу
24
Чапела
24
Чапела
21
Матеу
Остались в запасе
Эйбар
Эльденсе
13
Йоель Родригес
ВР
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эйбар - Эльденсе
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
9
Офсайды
4
1
Количество передач
615
346
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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