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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Эльденсе
Вальядолид - Эльденсе: обзор матча 13 апреля 2024
Вальядолид
13.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 35 тур
1 : 0
Завершен
Эльденсе
81'
Мончу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Эльденсе
Желтая карточка
Р. Кенеди
90'
+4
Желтая карточка
М. Андре
90'
+1
86'
Желтая карточка
D. Poloni
85'
Замена
D. Poloni
️️️️
И. Чапела
85'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
Замена
Э. Бойомо
️️️️
Х. Санчес
85'
Замена
С. Юрич
️️️️
I. Sala
85'
ГОЛ! 1:0!
Мончу
Пас отдал
Л. Перес
81'
75'
Желтая карточка
Д. Думич
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Л. Оливейра
68'
Замена
И. Санчес
️️️️
М. Андре
68'
66'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
М. Дауда
Замена
Р. Моро
️️️️
С. Биук
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
92
Isra Sala
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Масип
15
Санчес
5
Таррега
2
Оливейра
18
Эскудеро
2
Перес
6
Мончу
23
Месегер
79
Биук
10
Андре
92
3-1-2-2-2
13
2
Абад
14
4
Думич
24
Тимор
10
18
Ортуньо
21
Матеу
15
Дауда
24
Чапела
6
Эрнандес
15
Санчес
22
Бойомо
22
Бойомо
15
Санчес
92
24
Юрич
24
Юрич
92
2
Оливейра
29
Кенеди
29
Кенеди
2
Оливейра
10
Андре
10
Санчес
10
Санчес
10
Андре
79
Биук
18
Моро
18
Моро
79
Биук
24
Чапела
31
31
24
Чапела
24
Тимор
18
18
24
Тимор
15
Дауда
11
Ортуньо
11
Ортуньо
15
Дауда
Остались в запасе
Вальядолид
Эльденсе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
21
Íñigo
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
21
Íñigo
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Вальядолид - Эльденсе
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
4
12
Офсайды
0
4
Количество передач
507
292
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
66
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Хосе Соррилья
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