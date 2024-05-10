Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Эльденсе
Бургос - Эльденсе: обзор матча 10 мая 2024
Бургос
10.05.2024, пятница, 21:30
Испания. Сегунда, 39 тур
1 : 2
Завершен
Эльденсе
24'
K. Appin
44'
Х. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Эльденсе
Желтая карточка
D. Ojeda
90'
+5
88'
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
А. Бермехо
️️️️
Ф. Ниньо
83'
81'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Х. Ортуньо
73'
Желтая карточка
P. Capo
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Х. Монтиэль
70'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
А. Арройо
69'
67'
Желтая карточка
С. Ортуньо
62'
Замена
И. Чапела
️️️️
Д. Хоркера
Замена
М. Атьенса
️️️️
М. Муньос
55'
Замена
D. Ojeda
️️️️
K. Appin
46'
45'
+4
Желтая карточка
Х. Ортуньо
44'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ортуньо
ГОЛ! 1:0!
K. Appin
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
18
Saúl del Cerro
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-4-1-1
13
Каро
3
Матос
18
4
Эльхесабаль
12
Арройо
22
Санкрис
22
Муньос
9
Монтиэль
10
16
Санчес
14
Ниньо
2-1-1-2-4
13
31
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
21
Матеу
19
Хоркера
11
Ортуньо
9
21
21
12
Арройо
17
Гонсалес
17
Гонсалес
12
Арройо
22
Муньос
20
Атьенса
20
Атьенса
22
Муньос
14
Ниньо
95
Бермехо
95
Бермехо
14
Ниньо
10
21
21
10
9
Монтиэль
99
99
9
Монтиэль
19
Хоркера
24
Чапела
24
Чапела
19
Хоркера
11
Ортуньо
7
Андоне
7
Андоне
11
Ортуньо
Остались в запасе
Бургос
Эльденсе
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
18
P. Capo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
18
P. Capo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Бургос - Эльденсе
1
4
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
16
Офсайды
1
1
Количество передач
498
282
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
13
6
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Эль Плантио
Новости команд
Все
Бургос
Эльденсе
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+