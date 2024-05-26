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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Эльденсе
Эльче - Эльденсе: обзор матча 26 мая 2024
Эльче
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
1 : 2
Завершен
Эльденсе
88'
Á. Martínez (АГ)
52'
Х. Ортуньо
78'
Д. Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Эльденсе
90'
Замена
P. Capo
️️️️
A. Bernal
90'
Замена
️️️️
С. Ортуньо
88'
Желтая карточка
Ф. Андоне
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Á. Martínez
88'
84'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Х. Ортуньо
Замена
C. Salvador
️️️️
А. Пучмаль
83'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
С. Мендес
83'
82'
Желтая карточка
Д. Тимор
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тимор
73'
Замена
И. Чапела
️️️️
Д. Хоркера
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
О. Плано
67'
Замена
А. Фебас
️️️️
Х. Салинас
67'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ортуньо
Пас отдал
С. Ортуньо
40'
Желтая карточка
С. Ортуньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
22
Рафа Нуньес
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-1-3-2
1
Дитуро
7
Фернандес Меркау
6
Бигас
12
Салинас
5
Каррейра
32
Мендес
18
Дональд
17
Пучмаль
32
8
Кастро
20
Плано
3-1-1-1-4
13
31
3
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
19
Хоркера
21
11
Ортуньо
9
21
12
Салинас
14
Фебас
14
Фебас
12
Салинас
32
Мендес
4
Мендоса
4
Мендоса
32
Мендес
17
Пучмаль
10
10
17
Пучмаль
20
Плано
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
20
Плано
21
18
18
21
19
Хоркера
24
Чапела
24
Чапела
19
Хоркера
11
Ортуньо
7
Андоне
7
Андоне
11
Ортуньо
Остались в запасе
Эльче
Эльденсе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эльче - Эльденсе
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
18
Офсайды
6
0
Количество передач
529
236
Сейвы
1
4
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Мартинес Валеро
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