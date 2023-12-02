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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Тенерифе
Эльденсе - Тенерифе: обзор матча 02 декабря 2023
Эльденсе
02.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 18 тур
0 : 3
Завершен
Тенерифе
45+3'
Анхель (П)
61'
Р. Лопес
81'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Тенерифе
87'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Р. Лопес
87'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Анхель
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
83'
81'
ГОЛ! 0:3!
T.
Пас отдал
Р. Лопес
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Ф. Андоне
75'
Замена
A. Bernal
️️️️
Д. Думич
75'
71'
Желтая карточка
А. Санц
61'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лопес
Пас отдал
T.
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Анхель
Желтая карточка
С. Ортуньо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
1-1-3-5
58
Субиаурре
4
Думич
24
Тимор
21
Матеу
17
18
Ортуньо
6
Эрнандес
9
7
Андоне
24
Чапела
2
Абад
2-1-2-5
12
Сориано
3
Шипчич
22
Мартинес
14
Корредера
19
Крус
12
Лопес
15
9
Анхель
16
Санц
22
Соррилья
24
Амо
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
4
Думич
21
21
4
Думич
7
Андоне
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Андоне
12
Лопес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
12
Лопес
9
Анхель
14
Бодигер
14
Бодигер
9
Анхель
Остались в запасе
Эльденсе
Тенерифе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
19
César Álvarez
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
11
Alvaro Romero
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эльденсе - Тенерифе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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