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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Спортинг
Эльденсе - Спортинг: обзор матча 02 июня 2024
Эльденсе
02.06.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 42 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
57'
Р. Меса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Спортинг
90'
+7
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Т. Абад
87'
Замена
М. Дуэ
️️️️
Х. Ортуньо
83'
81'
Замена
P. Garcia
️️️️
Ф. Вильяльба
80'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Р. Пьер
Замена
Т. Абад
️️️️
D. Poloni
77'
Замена
С. Ортуньо
️️️️
P. Capo
69'
66'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Кампос
61'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
У. Джурджевич
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меса
Пас отдал
Ф. Вильяльба
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
Н. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
(К)
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
21
Фран Вильяльба
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3-1-1-5
13
31
14
3
17
19
Хоркера
21
11
Ортуньо
9
18
21
3-2-2-1-2
1
Янес
5
Санчес
44
Инсуа
44
Пьер
2
Росас
3
Анхель
21
Вильяльба
6
Мартин
7
Кампос
32
Джурджевич
19
Отеро
31
2
Абад
2
Абад
31
11
Ортуньо
5
Дуэ
5
Дуэ
11
Ортуньо
18
18
Ортуньо
18
Ортуньо
18
7
Кампос
17
Ривера
17
Ривера
7
Кампос
6
Мартин
16
Меса
16
Меса
6
Мартин
32
Джурджевич
9
Гонсалес
9
Гонсалес
32
Джурджевич
44
Пьер
9
Кампусано
9
Кампусано
44
Пьер
21
Вильяльба
3
3
21
Вильяльба
Остались в запасе
Эльденсе
Спортинг
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
88
Axel Bamba
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
11
Дани Кейпо
ЛВ
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эльденсе - Спортинг
1
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
11
Офсайды
0
4
Количество передач
379
461
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
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Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
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2025.04.29 15:21
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13 июля
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