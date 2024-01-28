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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Эспаньол
Эльденсе - Эспаньол: обзор матча 28 января 2024
Эльденсе
28.01.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 24 тур
3 : 2
Завершен
Эспаньол
9'
И. Чапела
45+14'
И. Чапела
55'
С. Ортуньо
45'
М. Брейтуэйт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Эспаньол
Замена
️️️️
Д. Тимор
90'
+1
Замена
Д. Хоркера
️️️️
A. Bernal
84'
Замена
М. Дауда
️️️️
И. Чапела
73'
56'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Агуадо
56'
Замена
К. Баре
️️️️
С. Санчес
ГОЛ! 3:1!
С. Ортуньо
55'
45'
+16
Желтая карточка
Б. Оливан
ГОЛ! 2:1!
И. Чапела
45'
+14
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Брейтуэйт
Желтая карточка
Д. Тимор
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Чапела
9'
9'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Э. Экспозито
8'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Асевес
4
Думич
2
Абад
24
Тимор
17
18
Ортуньо
21
Матеу
21
9
21
24
Чапела
4-3-2-1
1
Пачеко
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
5
Оливан
18
Агуадо
10
Лосано
8
Экспозито
25
Санчес
11
Милья
22
Брейтуэйт
24
Чапела
15
Дауда
15
Дауда
24
Чапела
21
19
Хоркера
19
Хоркера
21
25
Санчес
88
Баре
88
Баре
25
Санчес
8
Экспозито
17
Каррерас
17
Каррерас
8
Экспозито
18
Агуадо
17
Кейта
17
Кейта
18
Агуадо
Остались в запасе
Эльденсе
Эспаньол
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Эльденсе - Эспаньол
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
15
Офсайды
2
1
Количество передач
361
373
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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