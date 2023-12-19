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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Эльденсе
Альбасете - Эльденсе: обзор матча 19 декабря 2023
Альбасете
19.12.2023, вторник, 21:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эльденсе
70'
И. Марин
90+2'
С. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Эльденсе
90'
+4
Вторая желтая
М. Дуэ
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Ортуньо
85'
Желтая карточка
М. Дуэ
Замена
T. Datković
️️️️
J. García
82'
76'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
Т. Абад
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
73'
ГОЛ! 1:0!
И. Марин
70'
Замена
И. Марин
️️️️
Д. Эскриче
68'
60'
Замена
М. Дуэ
️️️️
И. Чапела
Желтая карточка
J. García
58'
46'
Замена
A. Bernal
️️️️
P. Capo
21'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
Ф. Андоне
16'
Желтая карточка
P. Capo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
(К)
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЛВ
2
Карлос Исаак
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
18
P. Capo
(К)
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
1-1-5
13
17
14
Фустер
4
2
5
7
14
2-2-1-5
1
Асевес
2
Абад
4
Думич
10
18
Ортуньо
21
Матеу
18
6
Эрнандес
9
7
Андоне
24
Чапела
17
33
Сильва
33
Сильва
17
7
15
15
7
30
Эскриче
12
Марин
12
Марин
30
Эскриче
2
Абад
11
Ортуньо
11
Ортуньо
2
Абад
7
Андоне
19
Хоркера
19
Хоркера
7
Андоне
18
21
21
18
24
Чапела
5
Дуэ
5
Дуэ
24
Чапела
Остались в запасе
Альбасете
Эльденсе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
9
Pedro Benito
ЦФ
30
Javi Vargas
ЦФ
6
S. Maestre
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Альбасете - Эльденсе
1
1
2
Всего ударов по воротам
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
264
170
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Карлос Бельмонте
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