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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Овьедо
Эльденсе - Овьедо: обзор матча 01 октября 2023
Эльденсе
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 8 тур
1 : 3
Завершен
Овьедо
80'
Э. Сальседо (П)
6'
А. Бретонес
14'
П. де ла Фуэнте
25'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Овьедо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Сальседо
80'
79'
Замена
E. Rodríguez
️️️️
Борха
78'
Замена
К. Помарес
️️️️
А. Бретонес
78'
Замена
С. Касорла
️️️️
В. Росада
Замена
М. Мари
️️️️
С. Ортуньо
77'
62'
Замена
Д. Суарес
️️️️
П. де ла Фуэнте
Замена
И. Чапела
️️️️
D. Poloni
46'
Замена
A. Bernal
️️️️
Д. Тимор
46'
Замена
P. Capo
️️️️
Ф. Андоне
46'
25'
ГОЛ! 0:3!
Борха
Пас отдал
П. де ла Фуэнте
14'
ГОЛ! 0:2!
П. де ла Фуэнте
Пас отдал
Борха
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Бретонес
Пас отдал
В. Росада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
18
Enol Rodríguez
ЦФ
2-1-4-3
13
31
4
Думич
24
Тимор
21
Матеу
18
Ортуньо
10
5
Лаххаб
7
Андоне
9
2
Абад
3-1-3-2-1
13
Роман
4
Костас
12
Кальво
15
Луэнго
11
Коломбатто
19
Луисми
20
Сеоане
18
де ла Фуэнте
17
Росада
23
Бретонес
17
Борха
18
Ортуньо
15
Мари
15
Мари
18
Ортуньо
31
24
Чапела
24
Чапела
31
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Андоне
18
18
7
Андоне
24
Тимор
21
21
24
Тимор
23
Бретонес
15
Помарес
15
Помарес
23
Бретонес
18
де ла Фуэнте
6
Суарес
6
Суарес
18
де ла Фуэнте
17
Росада
8
Касорла
8
Касорла
17
Росада
17
Борха
18
18
17
Борха
Остались в запасе
Эльденсе
Овьедо
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Quentin Braat
ВР
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
33
Aimar Collante
ЦЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эльденсе - Овьедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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