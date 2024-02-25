Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Расинг де Феррол
Эльденсе - Расинг де Феррол: обзор матча 25 февраля 2024
Эльденсе
25.02.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 28 тур
2 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
33'
Д. Думич
42'
Х. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Расинг де Феррол
80'
Замена
C.
️️️️
S. Merino
Замена
P. Capo
️️️️
М. Матеу
76'
Замена
D. Poloni
️️️️
Х. Ортуньо
76'
Замена
️️️️
С. Ортуньо
76'
Замена
A. Bernal
️️️️
М. Дауда
60'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
56'
46'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Э. Пена
46'
Замена
С. Куберо
️️️️
Х. Дельмас
Желтая карточка
Т. Абад
45'
+4
45'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Желтая карточка
Х. Ортуньо
43'
ГОЛ! 2:0!
Х. Ортуньо
Пас отдал
Т. Абад
42'
Пенальти не реализован!
Д. Тимор
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Думич
Пас отдал
М. Матеу
33'
33'
Замена
E. Clemente
️️️️
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
22
Chuca
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Асевес
4
Думич
2
Абад
24
Тимор
17
18
Ортуньо
15
Дауда
21
Матеу
11
Ортуньо
24
Чапела
6
Эрнандес
4-1-1-4
13
2
Дельмас
14
15
Кастро
16
Дельгадо
8
Берналь
8
Пена
9
14
Лосада
28
10
Сене
11
Ортуньо
31
31
11
Ортуньо
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
21
Матеу
18
18
21
Матеу
15
Дауда
21
21
15
Дауда
15
Кастро
5
5
15
Кастро
9
22
22
9
8
Пена
22
Серрано
22
Серрано
8
Пена
2
Дельмас
2
Куберо
2
Куберо
2
Дельмас
Остались в запасе
Эльденсе
Расинг де Феррол
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Эльденсе - Расинг де Феррол
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
279
583
Сейвы
2
1
Точность передач %
62
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
Все
Эльденсе
Расинг де Феррол
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+