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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мирандес - Эльденсе
Мирандес - Эльденсе: обзор матча 09 марта 2024
Мирандес
09.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 30 тур
2 : 1
Завершен
Эльденсе
25'
К. Мартин
59'
К. Мартин
71'
P. Capo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мирандес - Эльденсе
79'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
A. Bernal
Замена
Тачи
️️️️
M. Lachuer
77'
71'
ГОЛ! 2:1!
P. Capo
Пас отдал
A. Bernal
68'
Замена
М. Дауда
️️️️
Д. Думич
ГОЛ! 2:0!
К. Мартин
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. ла Гумина
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
10
Альберто Рейна
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
6
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
18
P. Capo
(К)
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-2-4
1
42
Гомес
22
Барсия
3
5
Рамон
6
Санц
10
Рейна
7
Чайра
6
77
Мартин
27
ла Гумина
2-1-2-1-4
1
Асевес
2
Абад
4
Думич
24
Тимор
17
10
21
Матеу
21
9
18
6
Эрнандес
6
5
Тачи
5
Тачи
6
4
Думич
15
Дауда
15
Дауда
4
Думич
19
Хоркера
19
Хоркера
21
7
Андоне
7
Андоне
21
Остались в запасе
Мирандес
Эльденсе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
18
David Vicente
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Пабло Томео
ЦП
14
Даниэль Луна
АП
20
D. Verdasca
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Мирандес - Эльденсе
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
13
Офсайды
1
0
Количество передач
353
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
73
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Jesus Trujillo Suarez, Spain
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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