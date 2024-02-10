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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Уэска
Эльденсе - Уэска: обзор матча 10 февраля 2024
Эльденсе
10.02.2024, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 26 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Уэска
85'
Замена
R. Tresaco
️️️️
Э. Соррилья
78'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
78'
Замена
К. Хашимото
️️️️
Х. Мартинес
Замена
P. Capo
️️️️
С. Ортуньо
73'
Замена
М. Дуэ
️️️️
A. Bernal
73'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
М. Дауда
57'
Желтая карточка
М. Дауда
55'
32'
Желтая карточка
Э. Соррилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
I. Martos
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
17
Jesús Clemente
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
34
Fernando Delgado
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
1-1-2-2-4
1
Асевес
2
Абад
24
Тимор
10
18
Ортуньо
15
Дауда
21
Матеу
6
Эрнандес
21
24
Чапела
21
3-1-3-3
25
Фернандес
2
Ньето
5
Пулидо
15
23
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
20
Обенг
11
Муньос
3
3
3
21
5
Дуэ
5
Дуэ
21
18
Ортуньо
18
18
18
Ортуньо
15
Дауда
11
Ортуньо
11
Ортуньо
15
Дауда
24
Мартинес
42
Хашимото
42
Хашимото
24
Мартинес
11
Муньос
80
80
11
Муньос
22
Соррилья
20
20
22
Соррилья
Остались в запасе
Эльденсе
Уэска
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
34
Fernando Delgado
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
34
Fernando Delgado
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Эльденсе - Уэска
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
21
10
Офсайды
3
2
Количество передач
369
306
Сейвы
4
0
Точность передач %
68
61
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
Все
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Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
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1
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1 октября
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2025.12.17 01:00
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