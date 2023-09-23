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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Эльденсе
Леванте - Эльденсе: обзор матча 23 сентября 2023
Леванте
23.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
2 : 0
Завершен
Эльденсе
28'
М. Булдини
82'
Фабрисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эльденсе
ГОЛ! 2:0!
Фабрисио
82'
77'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
И. Чапела
Замена
А. Алгобия
️️️️
М. Булдини
74'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
С. Лосано
73'
68'
Замена
️️️️
М. Матеу
68'
Замена
A. Bernal
️️️️
Ф. Андоне
65'
Желтая карточка
Ф. Андоне
Замена
Фабрисио
️️️️
Д. Гомес
61'
Замена
Р. Везо
️️️️
А. Капа
61'
Желтая карточка
А. Капа
46'
39'
Желтая карточка
Д. Тимор
ГОЛ! 1:0!
М. Булдини
Пас отдал
С. Лосано
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
23
Фабрисио
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Андрес
21
Поштиго
3
Муньос
16
Валье
2
Капа
20
Рей
21
Лосано
21
Кантеро
7
Бруге
9
Булдини
99
Гомес
3-1-2-4
13
14
Мигелон
31
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
21
Матеу
21
24
Чапела
7
Андоне
9
2
Капа
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
2
Капа
21
Лосано
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
21
Лосано
9
Булдини
27
Алгобия
27
Алгобия
9
Булдини
99
Гомес
23
Фабрисио
23
Фабрисио
99
Гомес
24
Чапела
11
Ортуньо
11
Ортуньо
24
Чапела
7
Андоне
21
21
7
Андоне
Остались в запасе
Леванте
Эльденсе
25
Жоан Фемениас
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Альваро Асевес
ВР
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Леванте - Эльденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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