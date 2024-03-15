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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Картахена
Эльденсе - Картахена: обзор матча 15 марта 2024
Эльденсе
15.03.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 31 тур
0 : 0
Завершен
Картахена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Картахена
Желтая карточка
Д. Думич
90'
+1
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
85'
85'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
Л. Муньос
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
77'
69'
Замена
А. Ортис
️️️️
Т. Аларкон
69'
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Поведа
69'
Замена
А. Ортуньо
️️️️
D. Moreno
Замена
Ф. Андоне
️️️️
A. Bernal
58'
Желтая карточка
Д. Тимор
52'
38'
Желтая карточка
T. Mejías
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
18
Дамьян Мусто
(К)
ОП
8
Луис Муньос
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
10
Christian Montes
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
2-2-2-1-4
1
Асевес
4
Думич
2
Абад
5
Дуэ
24
Тимор
18
Ортуньо
17
21
Матеу
21
6
Эрнандес
24
Чапела
9
3-5-1-1
13
22
Кико
5
Верду
21
14
Калеро
18
Мусто
8
Муньос
6
Аларкон
3
Фонтан
17
Родригес
9
Поведа
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
21
7
Андоне
7
Андоне
21
24
Тимор
18
18
24
Тимор
9
Поведа
17
Рико
17
Рико
9
Поведа
6
Аларкон
16
Ортис
16
Ортис
6
Аларкон
8
Муньос
12
Нарваэс
12
Нарваэс
8
Муньос
21
9
Ортуньо
9
Ортуньо
21
Остались в запасе
Эльденсе
Картахена
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Эльденсе - Картахена
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
19
8
Офсайды
2
3
Количество передач
356
272
Сейвы
2
4
Точность передач %
67
55
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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