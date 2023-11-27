Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эльденсе
Спортинг - Эльденсе: обзор матча 27 ноября 2023
Спортинг
27.11.2023, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 17 тур
2 : 0
Завершен
Эльденсе
8'
Г. Кампос
69'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Эльденсе
90'
+4
Желтая карточка
Д. Тимор
Замена
В. Кампусано
️️️️
Х. Отеро
83'
80'
Замена
A. Bernal
️️️️
Т. Абад
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
75'
70'
Замена
А. Ортис
️️️️
И. Чапела
ГОЛ! 2:0!
У. Джурджевич
Пас отдал
Х. Хассан
69'
68'
Желтая карточка
Т. Абад
Замена
Р. Пьер
️️️️
Г. Росас
63'
Замена
Х. Хассан
️️️️
Ф. Вильяльба
46'
Замена
Р. Меса
️️️️
Д. Варан
46'
Желтая карточка
Д. Варан
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кампос
Пас отдал
Ф. Вильяльба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
28
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-2-4
1
Янес
3
Анхель
24
Искьердос
44
Инсуа
2
Росас
40
Варан
7
Кампос
28
21
Вильяльба
32
Джурджевич
19
Отеро
1-1-2-5
58
Субиаурре
31
24
Тимор
10
18
Ортуньо
21
2
Абад
9
11
Ортуньо
24
Чапела
2
Росас
44
Пьер
44
Пьер
2
Росас
40
Варан
16
Меса
16
Меса
40
Варан
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
21
Вильяльба
23
Хассан
23
Хассан
21
Вильяльба
19
Отеро
9
Кампусано
9
Кампусано
19
Отеро
24
Чапела
16
Ортис
16
Ортис
24
Чапела
2
Абад
21
21
2
Абад
7
Андоне
7
Андоне
Остались в запасе
Спортинг
Эльденсе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Спортинг - Эльденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Эльденсе
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+