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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Эльденсе
Картахена - Эльденсе: обзор матча 13 августа 2023
Картахена
13.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 1
Завершен
Эльденсе
41'
Х. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Эльденсе
Замена
I. Ayllon
️️️️
Х. Карлос
77'
Желтая карточка
Л. Муньос
75'
72'
Замена
A. Bernal
️️️️
А. Ортис
Замена
М. Рико
️️️️
Д. Мусто
65'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Э. Эвел
65'
63'
Замена
И. Чапела
️️️️
Ф. Андоне
41'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ортуньо
Пас отдал
Т. Абад
36'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
8
Эктор Эвел
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
15
Toni Datković
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Картахена
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
26
Farru
ЦЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
36
Djakaria Barro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
26
Antonio Pina
ВР
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
2-2-2-4
13
Мартинес
14
Калеро
22
Кико
8
Эвел
22
Карлос
20
Искьердо
7
Феррейро
15
9
Ортуньо
18
Мусто
8
Муньос
1-4-5
13
24
Тимор
10
16
Ортис
21
Матеу
18
Ортуньо
6
Эрнандес
2
Абад
21
7
Андоне
11
Ортуньо
18
Мусто
17
Рико
17
Рико
18
Мусто
8
Эвел
8
Аламо
8
Аламо
8
Эвел
22
Карлос
10
10
22
Карлос
16
Ортис
21
21
16
Ортис
7
Андоне
24
Чапела
24
Чапела
7
Андоне
Остались в запасе
Картахена
Эльденсе
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
26
Farru
ЦЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
36
Djakaria Barro
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
58
Андони Субиаурре
ВР
26
Antonio Pina
ВР
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
26
Farru
ЦЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
36
Djakaria Barro
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
26
Antonio Pina
ВР
17
Jesús Clemente
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Картахена - Эльденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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