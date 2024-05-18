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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Леванте
Эльденсе - Леванте: обзор матча 18 мая 2024
Эльденсе
18.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 40 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Леванте
Замена
P. Capo
️️️️
С. Ортуньо
88'
Замена
М. Дауда
️️️️
A. Bernal
87'
Замена
И. Чапела
️️️️
Д. Хоркера
71'
71'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Г. Кочорашвили
51'
Желтая карточка
М. Булдини
46'
Замена
Фабрисио
️️️️
С. Лосано
46'
Замена
М. Булдини
️️️️
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
24
Давид Тимор
(К)
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Леванте
1
Андрес
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
(К)
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦП
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
2-1-1-2-4
13
31
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
19
Хоркера
21
Матеу
21
11
Ортуньо
9
21
3-1-2-3-1
1
Андрес
4
де ла Фуэнте
14
Кабельо
16
Валье
20
Рей
8
Кочорашвили
21
Лосано
7
Бруге
8
Альварес
21
Гарсия
99
Гомес
21
15
Дауда
15
Дауда
21
19
Хоркера
24
Чапела
24
Чапела
19
Хоркера
18
Ортуньо
18
18
18
Ортуньо
8
Кочорашвили
18
Мартинес
18
Мартинес
8
Кочорашвили
99
Гомес
9
Булдини
9
Булдини
99
Гомес
21
Лосано
23
Фабрисио
23
Фабрисио
21
Лосано
Остались в запасе
Эльденсе
Леванте
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
3
Álex Martínez
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эльденсе - Леванте
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
12
6
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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