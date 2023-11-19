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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Мирандес
Эльденсе - Мирандес: обзор матча 19 ноября 2023
Эльденсе
19.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 1
Завершен
Мирандес
90+3'
A. Barbudo Barbu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Мирандес
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
A. Barbudo Barbu
Пас отдал
M. Lachuer
Желтая карточка
Д. Думич
90'
+2
83'
Замена
M. Lachuer
️️️️
А. Санц
Замена
️️️️
И. Чапела
83'
Замена
Д. Думич
️️️️
С. Ортуньо
82'
Замена
Х. Ортуньо
️️️️
Ф. Андоне
71'
68'
Замена
И. Дурдов
️️️️
Тачи
65'
Желтая карточка
Тачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Мирандес
1
Ramon Juan
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
3
Alejandro Barbudo Barbu
(К)
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Альберто Рейна
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
7
Ильяс Чайра
ЦФ
77
Габри Мартинес
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
15
Пабло Томео
ЦП
6
M. Lachuer
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
1-3-5
58
Субиаурре
24
Тимор
18
Ортуньо
17
21
Матеу
21
9
7
Андоне
24
Чапела
6
Эрнандес
3-2-2-3
1
22
Барсия
3
5
Тачи
22
Санчес
42
Гомес
10
Рейна
6
Санц
20
Мартон
77
Мартинес
7
Чайра
18
Ортуньо
4
Думич
4
Думич
18
Ортуньо
7
Андоне
11
Ортуньо
11
Ортуньо
7
Андоне
6
Санц
6
6
6
Санц
5
Тачи
19
Дурдов
19
Дурдов
5
Тачи
Остались в запасе
Эльденсе
Мирандес
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
21
Diego Moreno
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Эльденсе - Мирандес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
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