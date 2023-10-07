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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Эльденсе
Уэска - Эльденсе: обзор матча 07 октября 2023
Уэска
07.10.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эльденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Эльденсе
Красная карточка
А. Бальбоа
90'
+11
90'
+6
Желтая карточка
Э. Сальседо
87'
Желтая карточка
Д. Думич
Замена
R. Tresaco
️️️️
O. Sielva
81'
81'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Ф. Андоне
76'
Желтая карточка
Ф. Андоне
69'
Замена
P. Capo
️️️️
Д. Тимор
Замена
А. Канте
️️️️
С. Обенг
67'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
H. Vallejo
67'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Х. Муньос
60'
Замена
J. Mier
️️️️
К. Хашимото
60'
53'
Замена
И. Чапела
️️️️
Х. Ортуньо
46'
Замена
С. Ортуньо
️️️️
A. Bernal
45'
+4
Желтая карточка
Т. Абад
Желтая карточка
Ж. Бласко
45'
+1
38'
Желтая карточка
A. Bernal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
42
Кенто Хашимото
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
15
5
Пулидо
5
Бласко
42
Хашимото
23
24
Мартинес
3
20
Обенг
11
Муньос
80
1-1-2-5
58
Субиаурре
4
Думич
24
Тимор
21
Матеу
17
21
2
Абад
7
Андоне
11
Ортуньо
9
11
Муньос
7
7
11
Муньос
80
16
Бальбоа
16
Бальбоа
80
23
20
20
23
20
Обенг
28
Канте
28
Канте
20
Обенг
42
Хашимото
6
6
42
Хашимото
21
18
Ортуньо
18
Ортуньо
21
24
Тимор
18
18
24
Тимор
7
Андоне
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Андоне
11
Ортуньо
24
Чапела
24
Чапела
11
Ортуньо
Остались в запасе
Уэска
Эльденсе
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
2
Хуанхо Ньето
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Уэска - Эльденсе
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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