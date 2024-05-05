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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Леганес
Эльденсе - Леганес: обзор матча 05 мая 2024
Эльденсе
05.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 38 тур
1 : 2
Завершен
Леганес
5'
Х. Ортуньо
47'
Д. Гарсия
90+4'
Э. Франкеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Леганес
90'
+5
Желтая карточка
Э. Франкеса
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Э. Франкеса
Пас отдал
Х. Крус
90'
+2
Желтая карточка
Д. Брашанац
86'
Желтая карточка
М. де ла Фуэнте
73'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Д. Раба
73'
Замена
О. Уренья
️️️️
С. Сиссе
Желтая карточка
I. Mackay Abad
65'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Э. Франкеса
46'
Замена
Х. Крус
️️️️
Х. Чикко
Красная карточка
К. Эрнандес
28'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ортуньо
Пас отдал
Д. Думич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
2-1-2-1-4
13
31
4
Думич
24
Тимор
18
Ортуньо
17
21
Матеу
18
6
Эрнандес
9
11
Ортуньо
4-2-1-3
13
Конде
21
Мирамон
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Франкеса
14
Чикко
8
Сиссе
20
Портильо
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
19
Раба
19
Раба
5
Брашанац
5
Брашанац
19
Раба
14
Чикко
19
Крус
19
Крус
14
Чикко
8
Сиссе
28
Уренья
28
Уренья
8
Сиссе
Остались в запасе
Эльденсе
Леганес
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
1
Альваро Асевес
ВР
3
Álex Martínez
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
21
Íñigo
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Эльденсе - Леганес
1
1
3
Всего ударов по воротам
3
19
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
15
Офсайды
0
1
Количество передач
188
530
Сейвы
3
0
Точность передач %
57
87
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
12
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Новости команд
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Эльденсе
Леганес
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
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1 октября
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28 августа
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25 июня
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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28 августа
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25 июня
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2025.09.10 15:21
1
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1
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