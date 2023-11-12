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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Эльденсе
ФК Андорра - Эльденсе: обзор матча 12 ноября 2023
ФК Андорра
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 15 тур
0 : 2
Завершен
Эльденсе
4'
И. Чапела
62'
С. Ортуньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Эльденсе
90'
+3
Желтая карточка
А. Субиаурре
90'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Д. Тимор
90'
Замена
Д. Думич
️️️️
М. Матеу
Замена
S. Molina
️️️️
А. Петха
77'
Замена
Х. Марса
️️️️
D. González
77'
75'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
74'
Желтая карточка
М. Матеу
Желтая карточка
С. Сампер
70'
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Ортуньо
Замена
М. Ньето
️️️️
О. Шедлер
62'
Замена
A. Calvo
️️️️
Х. Лобете
61'
58'
Замена
A. Bernal
️️️️
Ф. Андоне
Желтая карточка
О. Шедлер
54'
17'
Желтая карточка
Ф. Андоне
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Чапела
Пас отдал
М. Матеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
5
Adrià Vilanova
(К)
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
24
Давид Тимор
ОП
21
Марк Матеу
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
14
Sergio Molina
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
17
He Xiaoke
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
4-3-1-2
1
Мартин
5
15
16
Пампин
18
Петха
21
16
Сампер
21
7
Бенито
24
Лобете
21
Шедлер
1-3-5
58
Субиаурре
24
Тимор
21
Матеу
17
18
Ортуньо
2
Абад
6
Эрнандес
24
Чапела
9
7
Андоне
15
3
Марса
3
Марса
15
18
Петха
14
14
18
Петха
21
Шедлер
11
Ньето
11
Ньето
21
Шедлер
24
Лобете
7
7
24
Лобете
21
Матеу
4
Думич
4
Думич
21
Матеу
7
Андоне
21
21
7
Андоне
24
Тимор
10
Сальседо
10
Сальседо
24
Тимор
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
Остались в запасе
ФК Андорра
Эльденсе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
17
He Xiaoke
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
17
He Xiaoke
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча ФК Андорра - Эльденсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
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5
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17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
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5
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