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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльденсе - Вальядолид
Эльденсе - Вальядолид: обзор матча 04 октября 2023
Эльденсе
04.10.2023, среда, 20:00
Испания. Сегунда, 9 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
25'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльденсе - Вальядолид
90'
+7
Желтая карточка
Л. Роша
86'
Замена
Д. Торрес
️️️️
М. Силла
86'
Замена
М. Мальса
️️️️
Мончу
Замена
️️️️
Х. Ортуньо
81'
Замена
А. Ортис
️️️️
И. Чапела
73'
73'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
В. Месегер
69'
Желтая карточка
М. Силла
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Э. Сальседо
62'
55'
Желтая карточка
Э. Бойомо
46'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
И. Санчес
45'
+1
Желтая карточка
В. Месегер
Желтая карточка
A. Bernal
45'
44'
Замена
Б. Акинсола
️️️️
Р. Моро
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Силла
Пас отдал
Мончу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
17
Jesús Clemente
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Вальядолид
12
Джон
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
1-3-5
58
Субиаурре
4
Думич
17
21
Матеу
18
Ортуньо
18
24
Чапела
11
Ортуньо
10
Сальседо
21
4-1-2-1-2
12
Джон
2
Роша
22
Бойомо
13
Энрике
2
Перес
24
Юрич
23
Месегер
6
Мончу
10
Санчес
14
Силла
18
Моро
24
Чапела
16
Ортис
16
Ортис
24
Чапела
10
Сальседо
7
Андоне
7
Андоне
10
Сальседо
23
Месегер
18
Эскудеро
18
Эскудеро
23
Месегер
14
Силла
4
Торрес
4
Торрес
14
Силла
6
Мончу
11
Мальса
11
Мальса
6
Мончу
10
Санчес
29
Кенеди
29
Кенеди
10
Санчес
18
Моро
30
Акинсола
30
Акинсола
18
Моро
Остались в запасе
Эльденсе
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
9
Mario Soberón
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Ануар
ЦП
26
A. Quintana
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Эльденсе - Вальядолид
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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